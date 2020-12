Che Gossip: Costanzo beccato con l’amante | Malattia Katia Follesa | Brignano geloso (Di giovedì 31 dicembre 2020) Che Gossip, un anno di incredibili scoop tra addii e nuove coppie, tradimenti scoperti, bambini nati e molto altro ancora. Se il 2018 è stato l’anno di Mark Caltagirone e del Prati Gate, il 2020 si attesta il titolo di sfascia coppie. Sono infatti numerose le coppie che si sono dette addio quest’anno, da Belen a Stefano fino a Melissa Satta e Boateng. Tanti anche i parti vip di questo difficile anno, Costanza e Bobo hanno accolto una bambina mentre molti altri bambini sono in arrivo nel 2021. Molte invece le coppie che hanno iniziato una relazione, come Maria Elena Boschi e Giulio Berrutti. LEGGI ANCHE>>>Che Gossip: Carlo Conti sta male Brignano gaffe Tv Eros Ramazzotti commuove LEGGI ANCHE>>>Che Gossip: Eredità addio Cannoletta Laurenti scomparso De Martino e Emma Che ... Leggi su chenews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Che, un anno di incredibili scoop tra addii e nuove coppie, tradimenti scoperti, bambini nati e molto altro ancora. Se il 2018 è stato l’anno di Mark Caltagirone e del Prati Gate, il 2020 si attesta il titolo di sfascia coppie. Sono infatti numerose le coppie che si sono dette addio quest’anno, da Belen a Stefano fino a Melissa Satta e Boateng. Tanti anche i parti vip di questo difficile anno, Costanza e Bobo hanno accolto una bambina mentre molti altri bambini sono in arrivo nel 2021. Molte invece le coppie che hanno iniziato una relazione, come Maria Elena Boschi e Giulio Berrutti. LEGGI ANCHE>>>Che: Carlo Conti sta malegaffe Tv Eros Ramazzotti commuove LEGGI ANCHE>>>Che: Eredità addio Cannoletta Laurenti scomparso De Martino e Emma Che ...

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - MichelaMarcon00 : @i_love_gossip__ Perché ancora non sanno che inizia prima - scrivodizain : io super felice che non verrà tolto gossip girl e quindi potrò ancora vedere i miei bimbi ? - bIueciel : x: mi parla io: mi faccio beatamente i cazzi miei sentendo solo la voce in sottofondo per poi rispondere 'ma va noo… - losss_utopia : @ffsrachelx Ho visto il primo episodio e vedrò gli altri per recensirli sul mio blog: noioso e scopiazzato da Gossi… -