«Che cosa salvi del 2020?» (Di giovedì 31 dicembre 2020) «Salvo tre cose. Quando ci hanno chiuso lo scorso marzo, quando tra paura e incertezza non sapevamo nulla, io ho provato un’unica cosa positiva. Costretti in casa, sono stato come mai a contatto con la mia famiglia. Noi siamo tre, mio figlio (Edoardo), la mia compagna, per la prima volta tutti con gli stessi orari. Abbiamo ritrovato un’intimità familiare che uno si dimentica di potere avere. Un’intimità così rara e bella. E poi, il 2020 mi ha fatto riscoprire quanto mi piace suonare. Ricordo con piacere il primo maggio. Io, da solo, in una piazza San Giovanni deserta, che ho chiuso con Hey Joe di Hendrix alla chitarra. Infine, le otto tappe live di quest’estate. Il ritrovarsi con la band a suonare. Uno di soluto le prove le odia, sono una gran rottura, ma ho amato anche quelle. Ho riscoperto il mestiere del musicista». Alex Britti. Leggi su vanityfair (Di giovedì 31 dicembre 2020) «Salvo tre cose. Quando ci hanno chiuso lo scorso marzo, quando tra paura e incertezza non sapevamo nulla, io ho provato un’unica cosa positiva. Costretti in casa, sono stato come mai a contatto con la mia famiglia. Noi siamo tre, mio figlio (Edoardo), la mia compagna, per la prima volta tutti con gli stessi orari. Abbiamo ritrovato un’intimità familiare che uno si dimentica di potere avere. Un’intimità così rara e bella. E poi, il 2020 mi ha fatto riscoprire quanto mi piace suonare. Ricordo con piacere il primo maggio. Io, da solo, in una piazza San Giovanni deserta, che ho chiuso con Hey Joe di Hendrix alla chitarra. Infine, le otto tappe live di quest’estate. Il ritrovarsi con la band a suonare. Uno di soluto le prove le odia, sono una gran rottura, ma ho amato anche quelle. Ho riscoperto il mestiere del musicista». Alex Britti.

sbonaccini : Il medico che, in una intervista su un importante quotidiano nazionale, afferma che il Covid-19 non è la peste, smi… - borghi_claudio : MA COSA MI SONO PERSO!!! Intervento in aula di @AlbertoBagnai che fa scandalo. La verità fa sempre scandalo. - RobertoBurioni : La più bella immagine vista in tutta la mia vita. Adesso capisco cosa hanno provato nel 1955 quando è stato comunic… - Angie95485992 : la Fusani, fa una cosa giusta... e che fanno? La imbavagliano I veri no vax sono Conte e Arcuri - kittesencul : RT @raistolo: Ma la chicca è aver dato alle Regioni le specifiche di integrazione il 23 dicembre. Sappiamo di questa cosa da SETTEMBRE, lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Il Dpcm anti Covid doveva essere impugnato? Ecco che cosa dice davvero l’ordinanza del tribunale Il Sole 24 ORE Ultimo giorno per il cashback di Natale: ecco come cambiano le regole da gennaio

A causa della stretta anti contagi promossa dal governo per il periodo delle Feste sono diminuire le occasioni per acquistare nei negozi. Slitta probabilmente a febbraio la lotteria degli scontrini ...

Covid, infermiere positivo dopo il vaccino Pfizer: cosa sappiamo

Dagli Stati Uniti arriva la notizia di un infermiere risultato positivo al Covid-19 più di una settimana dopo aver ricevuto il vaccino della ...

A causa della stretta anti contagi promossa dal governo per il periodo delle Feste sono diminuire le occasioni per acquistare nei negozi. Slitta probabilmente a febbraio la lotteria degli scontrini ...Dagli Stati Uniti arriva la notizia di un infermiere risultato positivo al Covid-19 più di una settimana dopo aver ricevuto il vaccino della ...