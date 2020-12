Chapecoense | nuovo lutto | morto il presidente Paulo Ricardo Magro per Coronavirus

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Quattro anni dopo la tragedia aerea in cui persero la vita 71 passeggeri, lavive undramma.della, èperall'età di 59 anni. Era stato ricoverato lo scorso 18 dicembre nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Unimed di Chapecò. Tuttavia, le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime ore. Poi, il decesso. L'uomo, artefice della rinascita del club (la squadra sta dominando la B), ha iniziato a ricoprire la carica dida agosto 2019, prendendo il posto di Plinio David de Nes Filho, Maninho.Di seguito, il commovente messaggio di cordoglio postato sui canali social dal club."Estremamente sgomenti e col cuore preso da tristezza e ...

