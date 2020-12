Chapecoense in lutto: morto il presidente Magro a causa del Covid-19 (Di giovedì 31 dicembre 2020) lutto in casa della Chapecoense, club brasiliano salito alla cronaca nel novembre del 2016 quando quasi tutta la squadra morì in un drammatico incidente aereo. Nelle scorse ore, con una nota, la società ha annunciato la scomparsa del proprio presidente Paulo Ricardo Magro a causa di complicazioni dovute al Covid-19."Rimaniamo estremamente sgomenti e col cuore preso da tristezza e incredulità. Riportiamo la morte del presidente della Chapecoense, Paulo Ricardo Magro, avvenuta mercoledì (30 dicembre). Paulo è stato in gran parte responsabile della ripresa della Chapecoense, sia dentro che fuori dal campo. Con il suo coraggio e saggezza, ha permesso alla squadra di camminare di nuovo su un percorso vittorioso, lastricato ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 31 dicembre 2020)in casa della, club brasiliano salito alla cronaca nel novembre del 2016 quando quasi tutta la squadra morì in un drammatico incidente aereo. Nelle scorse ore, con una nota, la società ha annunciato la scomparsa del proprioPaulo Ricardodi complicazioni dovute al-19."Rimaniamo estremamente sgomenti e col cuore preso da tristezza e incredulità. Riportiamo la morte deldella, Paulo Ricardo, avvenuta mercoledì (30 dicembre). Paulo è stato in gran parte responsabile della ripresa della, sia dentro che fuori dal campo. Con il suo coraggio e saggezza, ha permesso alla squadra di camminare di nuovo su un percorso vittorioso, lastricato ...

ItaSportPress : Chapecoense in lutto: morto il presidente Magro a causa del Covid-19 - - Fprime86 : RT @tuttosport: #Chapecoense in lutto, morto il presidente Magro per Coronavirus ?? - tuttosport : #Chapecoense in lutto, morto il presidente Magro per Coronavirus ?? - CalcioWeb : Un altro lutto gravissimo ha colpito la #Chapecoense - CorriereQ : Chapecoense in lutto, morto il presidente Magro per Coronavirus -