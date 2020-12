Chapecoense | deceduto il presidente Magro a causa del Covid

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Ancora un lutto in casa della, il club brasiliano salito alla cronaca, purtroppo, per la tragedia aerea nel novembre del 2016, quando quasi tutta la squadra morì Nelle scorse ore, con una nota, la società ha annunciato la scomparsata dal-19 delPaulo Ricardo. Muito obrigado, Paulo. Pra sempre. pic.twitter.com/gY0NPk03JK —(@Real) December 30, 2020 Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Chapecoense deceduto

Altro dramma per la Chapecoense, il club brasiliano tristemente noto per la tragedia aerea nella quale perse la vita quasi tutta la squadra nel 2016 ...Lutto in casa Chapecoense, il club brasiliano che salì tristemente alla ribalta delle cronache per la sciagura aerea del 2016 che cancellò quasi tutta la squadra. Nella notte, come riferisce una nota ...