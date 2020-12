Cessione Milik: il Marsiglia mette l’attaccante nel mirino (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sembra non voler volgere ad una conclusione la storia tormentata tra il Napoli ed il Milik. Nel frattempo, però, nonostante il calciatore abbia il contratto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sembra non voler volgere ad una conclusione la storia tormentata tra il Napoli ed il. Nel frattempo, però, nonostante il calciatore abbia il contratto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

vateazzurro : ?? Il #Napoli spinge per la cessione di #Milik all'#AtleticoMadrid. Possibilità di riuscita 99% ma si sa, nel mercat… - ilnapolionline : Cessione Milik - In casa Napoli si sono abbassate le pretese - - MundoNapoli : Alfredo Pedullà: “Il Napoli ha abbassato le pretese economiche per la cessione di Milik” - FooTransf : Molti tifosi del #Napoli ci chiedono info sul mercato. La situazione è chiara, senza cessione non ci sarà alcuna en… - infoitsport : Laudisa: 'Napoli, cessione a sorpresa? Mi è giunta una voce. Milik e Llorente in uscita' -