Ceriano Laghetto, nuove vetrate super-resistenti per la palestra della scuola (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono in corso i lavori alla palestra della scuola Primaria di Ceriano Laghetto per il rifacimento totale delle vetrate. Verranno utilizzati dei vetri speciali, realizzati appositamente per resistere a pietrate, pallonate ed ogni genere di urto. L’opera ha un valore di 65 mila euro ed è interamente finanziata dal “Piano Fontana” di Regione Lombardia, un td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono in corso i lavori allaPrimaria diper il rifacimento totale delle. Verranno utilizzati dei vetri speciali, realizzati appositamente per resistere a pietrate, pallonate ed ogni genere di urto. L’opera ha un valore di 65 mila euro ed è interamente finanziata dal “Piano Fontana” di Regione Lombardia, un td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Ceriano Laghetto, nuove vetrate super-resistenti per la palestra della scuola - alcinx : RT @ilSaronno: Ceriano Laghetto: tante foto per dire no ai botti di capodanno - ilSaronno : Ceriano Laghetto: tante foto per dire no ai botti di capodanno - ilSaronno : Ceriano Laghetto, vetri super-resistenti per la palestra scolastica - ilSaronno : Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo ringrazia gli operai -