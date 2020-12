Cavani squalificato per un commento social ritenuto razzista (Di giovedì 31 dicembre 2020) "Gracias Negrito!". Questo messaggio pubblicato su Instagram, di risposta a un amico che si complimentava con lui dopo la partita vinta per 3-2 contro il Southampton lo scorso 29 novembre, è costato ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) "Gracias Negrito!". Questo messaggio pubblicato su Instagram, di risposta a un amico che si complimentava con lui dopo la partita vinta per 3-2 contro il Southampton lo scorso 29 novembre, è costato ...

SkySport : Cavani squalificato 3 turni per un post giudicato razzista su Instagram - ErnestTrappist : In Premier League Edinson Cavani è stato squalificato per tre giornate per aver scritto un commento razzista su Ins… - TuttoQuaNews : RT @ilpost: In Premier League Edinson Cavani è stato squalificato tre giornate per aver scritto un commento razzista su Instagram https://t… - 100x100Napoli : Cavani squalificato tre giornate a causa di un episodio considerato razzista - AttilaAzureRive : RT @BritishFootball: Cavani squalificato per 3 partite e multato 110 mila euro per aver scritto su Instagram 'Gracias negrito' a un suo car… -