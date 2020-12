Cavani | squalifica choc | 3 giornate per un post razzista su Instagram

Leggi su viagginews

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Edilsondel Manchester United riceve tredie maxi multa per unsu. L’attaccante del Manchester United Edinsonè statoto per tre partite e multato di 100.000 sterline dopo aver scelto di non contestare un’accusa relativa a unsul suo account, 33 anni, ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com