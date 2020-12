Cavani, 3 turni e multa per il post giudicato razzista (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tre giornate di squalifica, un corso "rieducativo" e circa 110mila euro di multa a Edinson Cavani: è questa la decisione della Football Association, che ha chiuso l'indagine per la frase - giudicata ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tre giornate di squalifica, un corso "rieducativo" e circa 110mila euro dia Edinson: è questa la decisione della Football Association, che ha chiuso l'indagine per la frase - giudicata ...

stefano_gatto97 : RT @ETGazzetta: #Cavani, che botta: 3 turni e maxi-multa per il post giudicato razzista dalla Football Association - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #Cavani, che botta: 3 turni e maxi-multa per il post giudicato razzista dalla Football Association - andb92 : Rendiamoci conto di dove stiamo andando. Un regime dittatoriale su qualsiasi cosa. Cavani, che botta: 3 turni e ma… - ETGazzetta : #Cavani, che botta: 3 turni e maxi-multa per il post giudicato razzista dalla Football Association - IlmsgitSport : «Post offensivo con riferimenti razziali»: a #Cavani tre turni di squalifica e una multa -