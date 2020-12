Caterina Balivo, scelto l’outfit per Capodanno? La proposta stupisce (Di giovedì 31 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. E’ tempo di scegliere l’outfit giusto per festeggiare al meglio il Capodanno e Caterina Balivo pare abbia qualche idea. Scopriamone di più. Tutto è pronto ormai per festeggiare al meglio il Capodanno e manca solo la scelta dell’outfit giusto, che a quanto pare Caterina Balivo ha già avuto modo di scegliere. La Balivo è una Leggi su youmovies (Di giovedì 31 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. E’ tempo di sceglieregiusto per festeggiare al meglio ilpare abbia qualche idea. Scopriamone di più. Tutto è pronto ormai per festeggiare al meglio ile manca solo la scelta delgiusto, che a quanto pareha già avuto modo di scegliere. Laè una

rlg00451426 : RT @dea_channel: buonaotte con la divina Caterina Balivo ?????? - MarkRed80149545 : RT @dea_channel: buonaotte con la divina Caterina Balivo ?????? - curvanord967 : RT @dea_channel: buonaotte con la divina Caterina Balivo ?????? - dea_channel : buonaotte con la divina Caterina Balivo ?????? - CarloColli1 : @giuliaprivato @bubinoblog Sono incredibili, non a caso questo blog, come qualche giornalista, non riporta mai gli… -