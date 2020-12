Catalfo: "Si chiude anno molto delicato, nel 2021 ripartiremo" (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Labitalia) - "Si chiude un anno molto delicato per il Paese. Un anno nel quale il Ministero del Lavoro è stato in prima linea per assicurare alle aziende e ai lavoratori la massima protezione possibile dagli effetti della pandemia da Covid-19". Lo dice la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, in un videomessaggio su Facebook. "Per noi, e per l'intero Governo, la tutela della salute dei cittadini è sempre stata al primo posto. Per questo, uno dei primi interventi è stato il protocollo condiviso per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. Ciò ha consentito alle nostre attività economiche di affrontare la fase più acuta dell'emergenza nel pieno rispetto del diritto alla salute. Al contempo, siamo intervenuti con misure straordinarie per arginare l'impatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Labitalia) - "Siunper il Paese. Unnel quale il Ministero del Lavoro è stato in prima linea per assicurare alle aziende e ai lavoratori la massima protezione possibile dagli effetti della pandemia da Covid-19". Lo dice la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia, in un videomessaggio su Facebook. "Per noi, e per l'intero Governo, la tutela della salute dei cittadini è sempre stata al primo posto. Per questo, uno dei primi interventi è stato il protocollo condiviso per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. Ciò ha consentito alle nostre attività economiche di affrontare la fase più acuta dell'emergenza nel pieno rispetto del diritto alla salute. Al contempo, siamo intervenuti con misure straordinarie per arginare l'impatto ...

