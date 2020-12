Caso vaccini Germania, Conte: “Dosi extra per l’Italia? Il contratto Ue lo vieta”. Ecco cosa dice l’articolo 7 che parla di “acquisto anticipato” (Di giovedì 31 dicembre 2020) “l’Italia non ha tentato di assicurarsi altre commesse anzitutto perché le Dosi contrattualmente negoziate nel quadro Ue sono centinaia di milioni, assolutamente sufficienti, con varie ditte”. Ma anche perché “all’articolo 7 del contratto della Commissione europea, c’è il divieto di approvvigionarsi a livello bilaterale”. Durante la conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha risposto così alla domanda sul perché l’Italia non abbia seguito l’esempio di Berlino, acquistando Dosi extra del vaccino realizzato da Pfizer-Biontech (l’unico finora autorizzato dall’Ema) al di fuori del recinto stabilito dall’accordo europeo. “Io non ho detto” che la Germania ha violato il piano vaccinale, ha però poi precisato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) “non ha tentato di assicurarsi altre commesse anzitutto perché lecontrattualmente negoziate nel quadro Ue sono centinaia di milioni, assolutamente sufficienti, con varie ditte”. Ma anche perché “al7 deldella Commissione europea, c’è il divieto di approvvigionarsi a livello bilaterale”. Durante la conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio Giuseppeha risposto così alla domanda sul perchénon abbia seguito l’esempio di Berlino, acquistandodel vaccino realizzato da Pfizer-Biontech (l’unico finora autorizzato dall’Ema) al di fuori del recinto stabilito dall’accordo europeo. “Io non ho detto” che laha violato il piano vaccinale, ha però poi precisato ...

Allarme Rsa, pochi operatori dicono sì al vaccino: le ipotesi allo studio per renderlo obbligatorio Il Sole 24 ORE Covid, Germania: oggi 32.552 casi e quasi mille morti. Merkel: «Negazionismo crudele»

Covid, la Germania continua a far registrare picchi molto alti di contagi e vittime: nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 32.552 nuovi casi di coronavirus e 964 decessi ...

Al San Raffaele 93% di sì al vaccino Ma un infermiere su tre boccia Pfizer

Questionario interno in via Olgettina: l’84% dei medici è disposto a immunizzarsi il prima possibile. Percentuali molto più basse tra gli Oss. E il 29% preferisce aspettare l’arrivo di un altro prodot ...

