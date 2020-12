Caso Regeni, la procura egiziana blocca il processo per mancanza di prove (Di giovedì 31 dicembre 2020) «Attualmente non esiste una base per procedere con un procedimento penale sull’omicidio, il rapimento e l’omicidio di Giulio Regeni». È quanto si legge in una nota della procura egiziana, nella quale si afferma che gli autori del crimine restano sconosciuti dopo aver «ascoltato 120 testimoni». La magistratura italiana il 10 dicembre scorso aveva chiuso le indagini sull’omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto, contro quattro persone appartenenti ai servizi egiziani, passo che precede l’apertura di un processo. Ma la nota diffusa da Il Cairo torna a sottolineare che il procuratore «ha incaricato le parti cui è affidata l’inchiesta di proseguire le ricerche per identificare» i responsabili. I sospetti e le accuse mossi dalle autorità italiane non sono accompagnati ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 31 dicembre 2020) «Attualmente non esiste una base per procedere con un procedimento penale sull’omicidio, il rapimento e l’omicidio di Giulio». È quanto si legge in una nota della, nella quale si afferma che gli autori del crimine restano sconosciuti dopo aver «ascoltato 120 testimoni». La magistratura italiana il 10 dicembre scorso aveva chiuso le indagini sull’omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto, contro quattro persone appartenenti ai servizi egiziani, passo che precede l’apertura di un. Ma la nota diffusa da Il Cairo torna a sottolineare che iltore «ha incaricato le parti cui è affidata l’inchiesta di proseguire le ricerche per identificare» i responsabili. I sospetti e le accuse mossi dalle autorità italiane non sono accompagnati ...

pfmajorino : Le dichiarazioni della Procura egiziana sul caso #Regeni, rese pubbliche oggi, sono un atto ostile e inaccettabile… - Avvenire_Nei : Il caso. Omicidio #Regeni, Procura egiziana respinge l'inchiesta italiana: no a processo - Tg3web : 'Il caso Regeni è stato strumentalizzato per minare le relazioni tra Egitto e Italia'. Lo afferma la Procura genera… - gallian_c : RT @Avvenire_Nei: Il caso. Omicidio #Regeni, Procura egiziana respinge l'inchiesta italiana: no a processo - emco62 : RT @pfmajorino: Le dichiarazioni della Procura egiziana sul caso #Regeni, rese pubbliche oggi, sono un atto ostile e inaccettabile nei conf… -