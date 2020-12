Caso Regeni, i genitori denunciano il governo italiano per la vendita di armi all'Egitto (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un esposto contro il governo italiano per violazione della legge in materia di vendita di armi a Paesi "autori di gravi violazioni dei diritti umani". Questo quanto annunciato da Claudio e Paola Regeni, genitori del ricercatore ucciso al Cairo, nel corso della trasmissione Propaganda Live. Il provvedimento, che fa riferimento alla vendita di due Fregate all'Egitto, è stato redatto dall'avvocato Alessandra Bellerini, legale dei familiari del ricercatore ucciso nel 2016. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un esposto contro ilper violazione della legge in materia didia Paesi "autori di gravi violazioni dei diritti umani". Questo quanto annunciato da Claudio e Paoladel ricercatore ucciso al Cairo, nel corso della trasmissione Propaganda Live. Il provvedimento, che fa riferimento alladi due Fregate all', è stato redatto dall'avvocato Alessandra Bellerini, legale dei familiari del ricercatore ucciso nel 2016.

