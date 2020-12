Cashback, ultimo giorno per partecipare a quello “extra” di Natale (fino a 150 euro). Rimborsi potenziali vicini a 200 milioni totali (Di giovedì 31 dicembre 2020) Si chiude la sera del 31 dicembre la “finestra” per partecipare all’extra Cashback di Natale partito l’8 di questo mese. Il meccanismo consente di vedersi rimborsare sul conto corrente il 10% delle spese sostenute nei negozi fisici con carte o altri strumenti di pagamento digitali fino a un massimo di 150 euro (ogni acquisto contribuisce per non oltre 15 euro), a patto di totalizzare almeno 10 transazioni. Indispensabile come è noto iscriversi scaricando la app IO – su cui vanno registrati carte e bancomat – o attraverso gli altri canali come le app di Satispay e Nexi. Alle 8 del 30 dicembre, stando ai dati diffusi da palazzo Chigi, gli iscritti erano oltre 5,7 milioni e più di 9,6 milioni gli strumenti di pagamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Si chiude la sera del 31 dicembre la “finestra” perall’dipartito l’8 di questo mese. Il meccanismo consente di vedersi rimborsare sul conto corrente il 10% delle spese sostenute nei negozi fisici con carte o altri strumenti di pagamento digitalia un massimo di 150(ogni acquisto contribuisce per non oltre 15), a patto dizzare almeno 10 transazioni. Indispensabile come è noto iscriversi scaricando la app IO – su cui vanno registrati carte e bancomat – o attraverso gli altri canali come le app di Satispay e Nexi. Alle 8 del 30 dicembre, stando ai dati diffusi da palazzo Chigi, gli iscritti erano oltre 5,7e più di 9,6gli strumenti di pagamento ...

