Capodanno, stretta sugli spostamenti: controlli dalle strade ai social

In campo 70 mila agenti delle forze dell'ordine per i controlli di Capodanno. "Saremo inflessibili", ha annunciato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. MIGUEL MEDINA/AFP via Getty ImagesL'Italia torna in zona rossa in vista del Capodanno per evitare gli assembramenti sulle strade, come tradizionalmente accade, e i veglioni nelle case con cenone e brindisi di mezzanotte. L'obiettivo del governo è non vanificare i risultati ottenuti finora nel contenimento dei contagi grazie alle restrizioni attuate negli ultimi mesi. Per monitorare gli spostamenti degli italiani e scongiurare le feste private di gruppo, le forze dell'ordine concentreranno i loro controlli non solo sulle strade, ma anche sul web e sui gruppi di Telegram o WhatsApp.

