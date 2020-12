Capodanno, storia e origini della festa che celebriamo il 1° gennaio (Di giovedì 31 dicembre 2020) La festa del primo giorno dell'anno, ovvero Capodanno, è tarata sul calendario gregoriano. Come molte altre festività del calendario cristiano, Natale compreso, venne sovrapposta a celebrazioni legate ai riti del passaggio delle stagioni che i romani a loro volta assimilarono e regolarono in base al loro pantheon. I romani chiudevano il ciclo di festeggiamenti coincidente col solstizio d'inverno, i saturnali dal 17 al 23 dicembre, con una festa dedicata a Giano, dal cui nome latino Ianus deriva quello del primo mese dell'anno gennaio (Ianuarius; tutti i nomi dei mesi sono romani) assegnato dal re Numa Pompilio: fin dai suoi tempi, il santuario di Giano nel Foro Romano rimaneva chiuso in tempo di pace e veniva aperto in tempo di guerra. Da Giano a Giulio Cesare Giano era una divinità molto importante ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ladel primo giorno dell'anno, ovvero, è tarata sul calendario gregoriano. Come molte altre festività del calendario cristiano, Natale compreso, venne sovrapposta a celebrazioni legate ai riti del passaggio delle stagioni che i romani a loro volta assimilarono e regolarono in base al loro pantheon. I romani chiudevano il ciclo di festeggiamenti coincidente col solstizio d'inverno, i saturnali dal 17 al 23 dicembre, con unadedicata a Giano, dal cui nome latino Ianus deriva quello del primo mese dell'anno(Ianuarius; tutti i nomi dei mesi sono romani) assegnato dal re Numa Pompilio: fin dai suoi tempi, il santuario di Giano nel Foro Romano rimaneva chiuso in tempo di pace e veniva aperto in tempo di guerra. Da Giano a Giulio Cesare Giano era una divinità molto importante ...

