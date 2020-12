Capodanno | Sabina Guzzanti | ‘2020 ha ratificato che chi lavora con cultura può crepare’**

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Il 2020 hache lanon vale niente e chi cipuò crepare”. Lo scrive su Facebook l’attrice e regista, facendo un ‘bilancio’ dell’anno che sta per chiudersi. “La chiusura di cinema e teatri senza nessuna logica rispetto all’apertura del resto -affonda la- ci dice che chi governa vivrebbe più serenamente se stessimo soltanto attaccati alla tv. Il lock down ci ha isolato ma nell’isolamento in tanti abbiamo avuto il tempo per chiederci per cosa valga la pena vivere. ora sta a noi scegliere. Buon 2021 amici e amiche virtuali”, conclude. L'articolo proviene da Ildenaro.it.