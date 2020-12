**Capodanno: Montesano, 'che 2021 sia anno dove si coltiva il dubbio e si onora verità'** (2) (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Adnkronos) - Montesano torna poi sulla questione 'vaccini', per chiarire meglio la sua posizione: "Il vaccino? Lo farò, ma quando sarà fatto salvo il principio di precauzione. Ci sono tante cose che mi lasciano perplesso. Questo è un vaccino diverso da quelli che abbiamo fatto quando eravamo ragazzi. Io li ho fatti tutti, anche se hanno creato qualche effetto collaterale. Ma nonostante tutto, noi li abbiamo fatti. Non sono un medico, un virologo o un ricercatore. Dico quello che ho ascoltato, da medici tedeschi, cinesi, statunitensi, che pongono questo dubbio, e parlano del principio di precauzione. Mi fido di loro". "Ho sentito alla tv di un medico lodigiano, che ha curato casa per casa 200 pazienti in condizioni anche abbastanza compromesse. Denutriti, con polmonite bilaterale, ma nessuno è deceduto. E così tanti altri di cui ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Adnkronos) -torna poi sulla questione 'vaccini', per chiarire meglio la sua posizione: "Il vaccino? Lo farò, ma quando sarà fatto salvo il principio di precauzione. Ci sono tante cose che mi lasciano perplesso. Questo è un vaccino diverso da quelli che abbiamo fatto quando eravamo ragazzi. Io li ho fatti tutti, anche se hcreato qualche effetto collaterale. Ma nonostante tutto, noi li abbiamo fatti. Non sono un medico, un virologo o un ricercatore. Dico quello che ho ascoltato, da medici tedeschi, cinesi, statunitensi, che pongono questo, e parlano del principio di precauzione. Mi fido di loro". "Ho sentito alla tv di un medico lodigiano, che ha curato casa per casa 200 pazienti in condizioni anche abbastanza compromesse. Denutriti, con polmonite bilaterale, ma nessuno è deceduto. E così tanti altri di cui ho ...

