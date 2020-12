Capodanno, l’Italia torna in zona rossa: caccia ai veglioni clandestini, tutte le regole (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ultimo dell'anno e l'Italia torna in zona rossa. Da oggi fino al prossimo 6 gennaio, con la 'pausa' arancione del 4 gennaio.Come successo per il Natale, anche il Capodanno sarà sorvegliato dalle forze dell'ordine, impegnate nei controlli non solo su strade e autostrade ma anche sul web, per intercettare i tentativi di organizzare feste e veglioni clandestini. L'obiettivo è quello di evitare assembramenti, in particolare nella notte del 31 dicembre, con il coprifuoco che sarà allungato fino alle 7 del mattino.Le restrizioni saranno quelle già predisposte dal 24 al 27 dicembre. È vietata la circolazione, tranne che per motivi di lavoro, di urgenza, come uscire per fare la spesa, e sanitari. L'autocertificazione sarà necessaria anche per gli spostamenti all'interno del proprio Comune. ... Leggi su mediagol (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ultimo dell'anno e l'Italiain. Da oggi fino al prossimo 6 gennaio, con la 'pausa' arancione del 4 gennaio.Come successo per il Natale, anche ilsarà sorvegliato dalle forze dell'ordine, impegnate nei controlli non solo su strade e autostrade ma anche sul web, per intercettare i tentativi di organizzare feste e. L'obiettivo è quello di evitare assembramenti, in particolare nella notte del 31 dicembre, con il coprifuoco che sarà allungato fino alle 7 del mattino.Le restrizioni saranno quelle già predisposte dal 24 al 27 dicembre. È vietata la circolazione, tranne che per motivi di lavoro, di urgenza, come uscire per fare la spesa, e sanitari. L'autocertificazione sarà necessaria anche per gli spostamenti all'interno del proprio Comune. ...

Agenzia_Ansa : Oggi l'Italia torna in zona rossa per gli ultimi 6 giorni di lockdown, fino all'Epifania, con la pausa del 4 gennai… - Sara55044565 : RT @AlexMelis2: #capodanno oggi per la prima volta festeggerò il capodanno con l'Italia totalmente occupata da uno stato straniero la cina… - vendutoschifoso : RT @Massimo10489625: ???? #lockdownitalia SOLO PER LA NOSTRA SALUTE? Capodanno blindato per l'Italia in zona rossa. Multe salate a chi sgar… - WiAnselmo : Capodanno, l'Italia torna in zona rossa: caccia ai veglioni clandestini, tutte le regole - Mediagol : Capodanno, l'Italia torna in zona rossa: caccia ai veglioni clandestini, tutte le regole -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno l’Italia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid di oggi 24 dicembre Corriere della Sera