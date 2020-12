Capodanno in zona rossa, ricapitoliamo: cosa si può fare e cosa no in 24 domande e risposte (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da oggi l’Italia entra in zona rossa. Sarà un Capodanno senza brindisi con gli amici, senza feste in discoteca, senza grandi cenoni. Sarà un Capodanno con pochi intimi per lasciarci alle spalle un anno difficile a causa della pandemia da Coronavirus che ha messo in ginocchio tutto il mondo. Ma cosa si potrà fare da oggi, 31 dicembre? E soprattuto: cosa è vietato, in modo da evitare multe da 400 a 1.000 euro? Ecco le risposte alle domande più frequenti al decreto Natale. Posso festeggiare il Capodanno con parenti o amici? Sì, ma con tutte le limitazioni del caso. È bene ricordare che, in zona rossa, sono vietati tutti gli spostamenti se non per ... Leggi su open.online (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da oggi l’Italia entra in. Sarà unsenza brindisi con gli amici, senza feste in discoteca, senza grandi cenoni. Sarà uncon pochi intimi per lasciarci alle spalle un anno difficile a causa della pandemia da Coronavirus che ha messo in ginocchio tutto il mondo. Masi potràda oggi, 31 dicembre? E soprattuto:è vietato, in modo da evitare multe da 400 a 1.000 euro? Ecco leallepiù frequenti al decreto Natale. Posso festeggiare ilcon parenti o amici? Sì, ma con tutte le limitazioni del caso. È bene ricordare che, in, sono vietati tutti gli spostamenti se non per ...

Il ministro Lamorgese sul Capodanno: "Saremo inflessibili, controlli anche sui social per evitare feste nelle case, in campo 70 mila uomini" ...

CAPODANNO: ATTENTI AI CONTROLLI SUI SOCIAL

E’ questa la filosofia del Ministro degli Interni Luciana Lamorgese, come deterrente ulteriore, onde prevenire il mancato rispetto della zona rossa totale e del coprifuoco dopo le 22.00 per la notte ...

