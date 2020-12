Capodanno in zona rossa, cosa si può fare e cosa no (Di venerdì 1 gennaio 2021) Coronavirus, fermate 326 persone ed elevate 9 multe. Da domani si torna in 'zona rossa' 30 dicembre 2020 Coronavirus, controlli in tutta la Provincia nella domenica in zona rossa: due multe 28 ... Leggi su perugiatoday (Di venerdì 1 gennaio 2021) Coronavirus, fermate 326 persone ed elevate 9 multe. Da domani si torna in '' 30 dicembre 2020 Coronavirus, controlli in tutta la Provincia nella domenica in: due multe 28 ...

sfnlcd : Capodanno zona rossa, Lamorgese: 'Controlli anche sui social' ?? MA IN CHE PAESE VIVIAMO? #Capodanno2021 #fineanno… - Agenzia_Ansa : Oggi l'Italia torna in zona rossa per gli ultimi 6 giorni di lockdown, fino all'Epifania, con la pausa del 4 gennai… - RaiNews : #31dicembre #fineanno Lamorgese:''I controlli verranno fatti non soltanto sulle strade, dove già abbiamo operato in… - AndreaFabiano : La televendita perfetta per il capodanno in zona rossa #BuonAnno2021 #Capodanno2021 - Alessia69406712 : Mio papà ha dei conigli da allevamento. Dalle 18 in zona sparano botti. Dialogo tra mia mamma e mio papà: ???????- hai… -