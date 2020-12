Capodanno in zona rossa, cosa si può fare e cosa è vietato (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il colore di Capodanno è il rosso, ma quest’anno ancor di più. Da oggi 31 dicembre, fino a domenica 3 gennaio e poi di nuovo il 5 e il 6, l’Italia tornerà in zona rossa. Questo vuol dire limitazioni stringenti per evitare assembramenti e feste nell’ultima notte dell’anno, che permetterebbero al virus di circolare con più velocità. Quindi, cosa si può fare e cosa invece è vietato? Non si potrà uscire di casa se non per motivi di salute, lavoro, passeggiate nei pressi della propria abitazione o attività sportiva (da fare individualmente), e altre necessità. Per muoversi, servirà l’autocertificazione anche all’interno del proprio comune di residenza. Come previsto dal decreto di Natale, però, vi è una deroga in merito ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il colore diè il rosso, ma quest’anno ancor di più. Da oggi 31 dicembre, fino a domenica 3 gennaio e poi di nuovo il 5 e il 6, l’Italia tornerà in. Questo vuol dire limitazioni stringenti per evitare assembramenti e feste nell’ultima notte dell’anno, che permetterebbero al virus di circolare con più velocità. Quindi,si puòinvece è? Non si potrà uscire di casa se non per motivi di salute, lavoro, passeggiate nei pressi della propria abitazione o attività sportiva (daindividualmente), e altre necessità. Per muoversi, servirà l’autocertificazione anche all’interno del proprio comune di residenza. Come previsto dal decreto di Natale, però, vi è una deroga in merito ...

