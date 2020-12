Capodanno in 'zona rossa', cosa si potrà fare: le regole del cenone con amici e parenti (Di giovedì 31 dicembre 2020) La fine del 2020 ed i primi tre giorni del 2021 in 'zona rossa' (a cui si aggiungono il 5 e il 6 gennaio). Sarà consentito spostarsi una sola volta al giorno per andare a trovare parenti o amici. Le ... Leggi su riminitoday (Di giovedì 31 dicembre 2020) La fine del 2020 ed i primi tre giorni del 2021 in '' (a cui si aggiungono il 5 e il 6 gennaio). Sarà consentito spostarsi una sola volta al giorno per andare a trovare. Le ...

sfnlcd : Capodanno zona rossa, Lamorgese: 'Controlli anche sui social' ?? MA IN CHE PAESE VIVIAMO? #Capodanno2021 #fineanno… - Adnkronos : Occhio alle sanzioni - rep_firenze : L'addio al 2020 a distanza e in streaming: Capodanno in zona rossa [di Gaia Rau] [aggiornamento delle 16:27] - infoitinterno : Capodanno in zona rossa, mille agenti in strada e controlli per evitare feste clandestine - thewaterflea : RT @signori_massimo: Si inseguono coloro che compiono il reato di assembramento mentre si fanno entrare ogni giorno centinaia di delinquent… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno zona Oggi, 31 dicembre: le regole del Capodanno a prova di Covid. Dal cenone alla Befana, da oggi l'Italia in r... la Repubblica Taranto, sequestrati 33 kg di «bombe carta» pronte all'uso: arrestata 39enne

TARANTO - Non si ferma, soprattutto in prossimità dei festeggiamenti di fine anno, l’attività di contrasto all’illecito commercio dei cosiddetti “botti di capodanno”, al fine di impedire che vengano i ...

Anche a Bitonto controlli sul territorio per Capodanno: in campo tutte le forze dell'ordine

Controlli sul territorio, sulla viabilità e sugli spostamenti delle persone da oggi pomeriggio, per San Silvestro, a domani. Per questo Prefettura e Questura di Bari hanno rafforzato la presenza delle ...

TARANTO - Non si ferma, soprattutto in prossimità dei festeggiamenti di fine anno, l’attività di contrasto all’illecito commercio dei cosiddetti “botti di capodanno”, al fine di impedire che vengano i ...Controlli sul territorio, sulla viabilità e sugli spostamenti delle persone da oggi pomeriggio, per San Silvestro, a domani. Per questo Prefettura e Questura di Bari hanno rafforzato la presenza delle ...