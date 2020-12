Capodanno in 'zona rossa', cosa si potrà fare: le regole del cenone con amici e parenti (Di giovedì 31 dicembre 2020) La fine del 2020 ed i primi tre giorni del 2021 in 'zona rossa' (a cui si aggiungono il 5 e il 6 gennaio). Sarà consentito spostarsi una sola volta al giorno per andare a trovare parenti o amici. Le ... Leggi su cesenatoday (Di giovedì 31 dicembre 2020) La fine del 2020 ed i primi tre giorni del 2021 in '' (a cui si aggiungono il 5 e il 6 gennaio). Sarà consentito spostarsi una sola volta al giorno per andare a trovare. Le ...

sfnlcd : Capodanno zona rossa, Lamorgese: 'Controlli anche sui social' ?? MA IN CHE PAESE VIVIAMO? #Capodanno2021 #fineanno… - Agenzia_Ansa : Oggi l'Italia torna in zona rossa per gli ultimi 6 giorni di lockdown, fino all'Epifania, con la pausa del 4 gennai… - RaiNews : #31dicembre #fineanno Lamorgese:''I controlli verranno fatti non soltanto sulle strade, dove già abbiamo operato in… - melljno : siamo zona rossa e praticamente tutti i miei amici sono usciti per vedersi a capodanno... - Luciano06815942 : RT @ImolaOggi: Capodanno zona rossa, Lamorgese: 'Controlli anche sui social' -