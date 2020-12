Capodanno in tv, Grande Fratello fa il trenino coi “vipponi” mentre Propaganda Live lancia la tombolata social (Di giovedì 31 dicembre 2020) Se su Rai Uno Amadeus ha organizzato “L’anno che verrà” eccezionalmente in studio a causa della pandemia, Canale 5 ha deciso di affidare la notte del 31 dicembre ad Alfonso Signorini e al suo “Grande Fratello Vip” nel frattempo Diego ‘Zoro’ Bianchi si attrezza per una tombolata social nell’appuntamento speciale di “Propaganda Live”. Canale 5 dunque ha deciso per una serie di motivi organizzativi di sospendere almeno per quest’anno il tradizionale appuntamento con “Capodanno in musica” condotto da Federica Panicucci per virare su un set “sicuro” come quello del reality di punta della Rete. Dunque Alfonso Signorini con Antonella Elia e Pupo guideranno il trenino delle feste assieme a tutti i “vipponi” reclusi in Casa e agli eliminati in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Se su Rai Uno Amadeus ha organizzato “L’anno che verrà” eccezionalmente in studio a causa della pandemia, Canale 5 ha deciso di affidare la notte del 31 dicembre ad Alfonso Signorini e al suo “Vip” nel frattempo Diego ‘Zoro’ Bianchi si attrezza per unanell’appuntamento speciale di “”. Canale 5 dunque ha deciso per una serie di motivi organizzativi di sospendere almeno per quest’anno il tradizionale appuntamento con “in musica” condotto da Federica Panicucci per virare su un set “sicuro” come quello del reality di punta della Rete. Dunque Alfonso Signorini con Antonella Elia e Pupo guideranno ildelle feste assieme a tutti i “” reclusi in Casa e agli eliminati in ...

