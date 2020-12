Capodanno, il Ministro Lamorgese promette controlli inflessibili e sanzioni (Di giovedì 31 dicembre 2020) A poche ore dalla notte di Capodanno il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese annuncia controlli capillari e severi per evitare che le restrizioni anti-Covid vengano aggirate: “Contiamo su un imponente spiegamento di Forze dell’Ordine”. controlli inflessibili e sanzioni: è così che il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese si prepara ad affrontare la notte di Capodanno, ritenuta particolarmente L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 31 dicembre 2020) A poche ore dalla notte diildell’Interno Lucianaannunciacapillari e severi per evitare che le restrizioni anti-Covid vengano aggirate: “Contiamo su un imponente spiegamento di Forze dell’Ordine”.: è così che ildell’Interno Lucianasi prepara ad affrontare la notte di, ritenuta particolarmente L'articolo proviene da Leggilo.org.

danielebanfi83 : Il ministro Lamorgese: 'Passiamo a setaccio i social, pronti a fermare veglioni clandestini in ville e barche'. E s… - Carla82495714 : RT @Tg1Raiofficial: Da oggi fino al 3 gennaio l'Italia torna #zonarossa. Sarà un capodanno in famiglia. Sugli spostamenti i controlli delle… - GHERARDIMAURO1 : RT @Tg1Raiofficial: Da oggi fino al 3 gennaio l'Italia torna #zonarossa. Sarà un capodanno in famiglia. Sugli spostamenti i controlli delle… - Tg1Raiofficial : Da oggi fino al 3 gennaio l'Italia torna #zonarossa. Sarà un capodanno in famiglia. Sugli spostamenti i controlli d… - ligabue82 : RT @ansa_ambiente: 'Ogni nostro comportamento, ogni nostra azione ha degli effetti sul nostro pianeta' ha sottolineato il ministro @SergioC… -