Capodanno: Fedez posta video del 2020, da raccolta fondi Covid a gravidanza Chiara (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Un video con gli highlights del 2020. Lo ha montato Fedez, che stamane ha postato sui suoi social le immagini dei momenti più importanti dell'anno appena trascorso. Con la voce di Francesca Michielin in sottofondo, che canta 'Magnifico', il brano inciso insieme al rapper, Fedez comincia con i ringraziamenti per le donazioni alla campagna di raccolta fondi per il Covid lanciata ad inizio pandemia con la moglie Chiara Ferragni. Poi scorrono le immagini dell'annuncio alla famiglia della gravidanza della moglie, e della reazione del figlio Leo. Ancora, immagini del lockdown di marzo, la nonna che si commuove per l'Ambrogino d'Oro ricevuto dai Ferragnez, la gioia per l'iniziativa per raccogliere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Uncon gli highlights del. Lo ha montato, che stamane hato sui suoi social le immagini dei momenti più importanti dell'anno appena trascorso. Con la voce di Francesca Michielin in sottofondo, che canta 'Magnifico', il brano inciso insieme al rapper,comincia con i ringraziamenti per le donazioni alla campagna diper illanciata ad inizio pandemia con la moglieFerragni. Poi scorrono le immagini dell'annuncio alla famiglia delladella moglie, e della reazione del figlio Leo. Ancora, immagini del lockdown di marzo, la nonna che si commuove per l'Ambrogino d'Oro ricevuto dai Ferragnez, la gioia per l'iniziativa per raccogliere ...

TV7Benevento : Capodanno: Fedez posta video del 2020, da raccolta fondi Covid a gravidanza Chiara... - alwaysult : @roulwt @Fedez forse volevi dire a capodanno - Lasmilla04 : No botti a Capodanno. Questo è l’anno giusto per abolirli completamente. Facciamolo per i nostri animali e per non… - erniebigall : RT @FedericoDezzani: Ah! Io faccio un veglione clandestino di Capodanno con Murgia, Saviano e Fedez. Posso invitare ancora una mezza dozzin… - FedericoDezzani : Ah! Io faccio un veglione clandestino di Capodanno con Murgia, Saviano e Fedez. Posso invitare ancora una mezza doz… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno Fedez Manuel Agnelli tra capodanno, Fedez e tv: «A X Factor ho vinto io, non esistono solo le hit» Il Messaggero Capodanno: Fedez posta video del 2020, da raccolta fondi Covid a gravidanza Chiara

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Un video con gli highlights del 2020. Lo ha montato Fedez, che stamane ha postato sui suoi social le immagini dei momenti più importanti dell'anno appena trascorso. Con la ...

Rap e dintorni in diretta da Genova

“Una istantanea generazionale di quanto di meglio si produce in ambito rap dintorni oggi, a Genova e in Liguria”. L’hanno pensata così, quelli del Goa-Boa – festival genovese tra i più stimati e longe ...

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Un video con gli highlights del 2020. Lo ha montato Fedez, che stamane ha postato sui suoi social le immagini dei momenti più importanti dell'anno appena trascorso. Con la ...“Una istantanea generazionale di quanto di meglio si produce in ambito rap dintorni oggi, a Genova e in Liguria”. L’hanno pensata così, quelli del Goa-Boa – festival genovese tra i più stimati e longe ...