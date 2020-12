Capodanno e San Silvestro in zona rossa: cosa si può e non si può fare (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’Italia torna in zona rossa per San Silvestro e Capodanno. Restrizioni più pesanti in vigore fino al 3 gennaio 2021. cosa si può fare e cosa non si può fare da oggi in poi? Un riepilogo delle regole anti-contagio. Segui Termometro Politico su Google News Capodanno e San Silvestro in zona rossa Dal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021, l’Italia sarà in zona rossa: il paese si appresta a vivere un San Silvestro e poi un Capodanno in modo molto diverso dal solito. Niente cenoni e veglioni, feste nelle piazze e locali aperti per tutta la notte. Infatti, in base Decreto governativo del 18 dicembre: alle ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’Italia torna inper San. Restrizioni più pesanti in vigore fino al 3 gennaio 2021.si puònon si puòda oggi in poi? Un riepilogo delle regole anti-contagio. Segui Termometro Politico su Google Newse SaninDal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021, l’Italia sarà in: il paese si appresta a vivere un Sane poi unin modo molto diverso dal solito. Niente cenoni e veglioni, feste nelle piazze e locali aperti per tutta la notte. Infatti, in base Decreto governativo del 18 dicembre: alle ...

