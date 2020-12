Capodanno | Coldiretti | saltano feste | ristorazione perde mezzo miliardo

(Di giovedì 31 dicembre 2020) L`addio al tradizionale veglione di fine anno colpisce quasi 6 milioni di italiani che lo scorso anno hanno cenato fuori in ristoranti, alberghi e agriturismi, colpiti ora da un crack di circa...

Da oggi (31 dicembre) tutta l’Italia torna in zona rossa. Fino all’Epifania questi saranno gli ultimi sei giorni di lockdown. Unica ‘pausa’ arancione sarà quella del 4 gennaio. In questo periodo le f ...L`addio al tradizionale veglione di fine anno colpisce quasi 6 milioni di italiani che lo scorso anno hanno cenato fuori in ristoranti, alberghi e agriturismi, colpiti ora da un crack di circa mezzo m ...