Capodanno blindato per l'Italia in zona rossa. Multe salate a chi sgarra (Di giovedì 31 dicembre 2020) Chiara Giannini Osservati speciali feste private, ville e b&b. Verranno considerate anche le segnalazioni Alle 22 di ieri sera è scattata nuovamente la zona rossa in tutta Italia. Questo sarà un Capodanno all'insegna dei divieti imposti dal Dpcm anti Covid del governo e coloro che pensano di sgarrare devono sapere che dovranno fare i conti con sanzioni salatissime, che vanno dai 400 ai mille euro. Se il pagamento verrà effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione è prevista la decurtazione del del 30%, ovvero si dovranno corrispondere 280 euro sul minimo previsto. Osservati speciali, secondo i dettami del Viminale, saranno feste private, ville e bed and breakfast, dove i più furbetti potrebbero decidere di assembrarsi. In tutta Italia le forze ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Chiara Giannini Osservati speciali feste private, ville e b&b. Verranno considerate anche le segnalazioni Alle 22 di ieri sera è scattata nuovamente lain tutta. Questo sarà unall'insegna dei divieti imposti dal Dpcm anti Covid del governo e coloro che pensano dire devono sapere che dovranno fare i conti con sanzioni salatissime, che vanno dai 400 ai mille euro. Se il pagamento verrà effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione è prevista la decurtazione del del 30%, ovvero si dovranno corrispondere 280 euro sul minimo previsto. Osservati speciali, secondo i dettami del Viminale, saranno feste private, ville e bed and breakfast, dove i più furbetti potrebbero decidere di assembrarsi. In tuttale forze ...

il_Monferrato : Monferrato ancora in zona rossa, Capodanno blindato - CorriereUmbria : Capodanno blindato, rafforzati i servizi di controllo in tutta la regione. Fino a mille euro di multa per chi non r… - infoitinterno : Capodanno blindato, vietato sgarrare - papaboys113 : Coronavirus, il bollettino di oggi, martedì 29 dicembre: 659 morti e 11.212 casi in più. Capodanno blindato… - alfreaudi : Capodanno blindato, dal Viminale arriva la stretta finale -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno blindato Capodanno blindato dal centro a via Gola IL GIORNO Capodanno blindato dal centro a via Gola

Nuclei di pronto intervento delle forze dell’ordine per l’ultima notte dell’anno: sotto sorveglianza Duomo, periferie e centri sociali ...

Monferrato ancora in zona rossa, Capodanno blindato

Da giovedì 31 dicembre fino a domenica 3 gennaio torna in Monferrato la zona rossa: vietati tutti gli spostamenti tranne per lavoro, salute e necessità (ricordarsi l’autodichiarazione). Sono chiusi ne ...

Nuclei di pronto intervento delle forze dell’ordine per l’ultima notte dell’anno: sotto sorveglianza Duomo, periferie e centri sociali ...Da giovedì 31 dicembre fino a domenica 3 gennaio torna in Monferrato la zona rossa: vietati tutti gli spostamenti tranne per lavoro, salute e necessità (ricordarsi l’autodichiarazione). Sono chiusi ne ...