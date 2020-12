Capodanno, anche la Valtellina torna in zona rossa: tutte le regole (Di giovedì 31 dicembre 2020) Coronavirus, altri 9 morti durante le festività natalizie in provincia di Sondrio 28 dicembre 2020 Coronavirus, altre 3500 dosi di vaccino a Sondrio 30 dicembre 2020 Leggi su sondriotoday (Di giovedì 31 dicembre 2020) Coronavirus, altri 9 morti durante le festività natalizie in provincia di Sondrio 28 dicembre 2020 Coronavirus, altre 3500 dosi di vaccino a Sondrio 30 dicembre 2020

welikeduel : Arriviamo tra pochissimo, dopo il discorso del Presidente della Repubblica, con la puntata speciale di Capodanno. C… - fattoquotidiano : Capodanno, Lamorgese: “Controlli anche sui social per evitare feste nelle case. Saremo inflessibili, anche nelle sa… - teatrolafenice : ?? Ci siamo anche quest'anno e sarà bello suonare per tutti voi. Ecco dove e quando seguire il Concerto di Capodanno… - molgora85 : @c4235421ed69401 @Giorgio00421018 @mywolf8_ @esseremassimino @Carlo2Mario @monellovagabon1 @Truciolo_Roll… - frau_simonetta : #addio2020 anche se nn me la sento di buttare tutto.... Però la pesantezza e la tristezza che ci ha circondato lo r… -