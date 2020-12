Capodanno al Cinema? Si con “visionario on demand” (Di giovedì 31 dicembre 2020) È online la nuova sezione on-demand del visionario: tanti titoli tra cui scegliere, da guardare senza alcun vincolo di orario! Basterà andare sul sito www.visionario.movie per trovare un ricco catalogo a disposizione, diviso tra le ultime novità, con il meglio del Cinema europeo e internazionale degli ultimi anni, i grandi classici, e ovviamente la speciale sezione VisioKids dedicata ai più piccini! Più di 70 i titoli disponibili, per accontentare i gusti di tutti! Dal biopic Gauguin, con Vincent Cassel nei panni del grande maestro del post-Impressionismo, alla commedia brillante Cosa resta della rivoluzione, dai documentariLetizia Battaglia – Shooting The Mafia e #Unfit – La psicologia di Donald Trump alle ultima novità del Cinema italiano con Cosa sarà, la bella “commedia umana” ... Leggi su udine20 (Di giovedì 31 dicembre 2020) È online la nuova sezione on-del: tanti titoli tra cui scegliere, da guardare senza alcun vincolo di orario! Basterà andare sul sito www..movie per trovare un ricco catalogo a disposizione, diviso tra le ultime novità, con il meglio deleuropeo e internazionale degli ultimi anni, i grandi classici, e ovviamente la speciale sezione VisioKids dedicata ai più piccini! Più di 70 i titoli disponibili, per accontentare i gusti di tutti! Dal biopic Gauguin, con Vincent Cassel nei panni del grande maestro del post-Impressionismo, alla commedia brillante Cosa resta della rivoluzione, dai documentariLetizia Battaglia – Shooting The Mafia e #Unfit – La psicologia di Donald Trump alle ultima novità delitaliano con Cosa sarà, la bella “commedia umana” ...

Danza con me: il Capodanno di Rai 1 con Roberto Bolle e tanti ospiti in tv: Vasco Rossi, Miriam Leone, Ghali, Fabio Caressa, Diodato

