Capodanno 2021 nel mondo: Auckland la prima a festeggiare. Ma fuochi solo in Tv (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nuova Zelanda: un rigoroso lockdown e la chiusura dei confini hanno quasi del tutto debellato il virus, le celebrazioni del nuovo anno si sono quindi svolte regolarmente. E il Paese è il primo a festeggiare la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Australia: a Sydney sono stati vietati gli assembramenti e il porto della città è stato chiuso

