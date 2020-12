Capodanno 2021, le tradizioni più strane nel mondo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Capodanno 2021 è alle porte, un anno lungo e pesante è all’addio. Quali sono le tradizioni più strane a cui non si rinuncerà? Non tutti hanno molto da festeggiare questo Capodanno 2021, ma in molti si attenueranno alla tradizione, nonostante il 2020 sia stato un anno disastroso più o meno per tutti. Paese che vai, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020)è alle porte, un anno lungo e pesante è all’addio. Quali sono lepiùa cui non si rinuncerà? Non tutti hanno molto da festeggiare questo, ma in molti si attenueranno alla tradizione, nonostante il 2020 sia stato un anno disastroso più o meno per tutti. Paese che vai, L'articolo proviene da Inews.it.

teatrolafenice : ??Eccoli qua i dettagli e il programma del Concerto di Capodanno 2021 - fanpage : 'Quest'anno non sparare' Un gesto in memoria dei morti di Covid ? - lavocedialba : Il sindaco di Vezza vieta fuochi d'artificio e botti per Capodanno e per tutto il 2021 - PiccioliYlenia : RT @Masse78: MA UNA PROGRAMMAZIONE DECENTE IN TV PER CAPODANNO LA POSSIAMO AVERE O CHIEDIAMO TROPPO? TIPO DEI FILM CHE HANNO FATTO STORIA,… - wireditalia : Dai giochi che si possono fare online ai profili a cui ispirarsi per il cenone, la mise en place e i cocktail per f… -