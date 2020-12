Capodanno 2021, il bilancio di Conte: la conferenza stampa integrale di fine anno del Premier (Di giovedì 31 dicembre 2020) Parla Giuseppe Conte.Ieri, nel consueto appuntamento con la stampa il presidente del Consiglio ha tracciato il bilancio di un anno gravemente segnato dall'emergenza sanitaria legata alla tragica diffusione del Coronavirus: tanti i temi trattati dal Premier in conferenza stampa, dal Recovery Plan, alla riapertura delle scuole fino alla campagna vaccinale.Di seguito, il video completo della conferenza stampa di Giuseppe Conte.embedContent src="facebook" url="https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/videos/834450223780722" Leggi su mediagol (Di giovedì 31 dicembre 2020) Parla Giuseppe.Ieri, nel consueto appuntamento con lail presidente del Consiglio ha tracciato ildi ungravemente segnato dall'emergenza sanitaria legata alla tragica diffusione del Coronavirus: tanti i temi trattati dalin, dal Recovery Plan, alla riapertura delle scuole fino alla campagna vaccinale.Di seguito, il video completo delladi Giuseppe.embednt src="facebook" url="https://www.facebook.com/Giuseppe64/videos/834450223780722"

