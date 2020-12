Capodanno 2021, dai messaggi classici a quelli ironici, gli auguri dei vip (Di giovedì 31 dicembre 2020) Gli auguri dei vip per salutare il 2020 e augurare un buon 2021 Non solo messaggi classici ma anche ironici per salutare il 2020. Da Leonardo Pieraccioni, Emma Marrone a Paolo Sorrentino. Da Vasco Rossi a Chiara Ferragni. “Spero davvero che in questo 2021 possa farvi sentire tutto ciò che ho conservato in questi mesi, da sopra un palco”, è questo l’augurio di Mahmood. E Alessandro Cattelan scrive: “Anche dentro un anno così strano, ripensandoci, qualche bel momento lo si trova”. Mentre Chiara Ferragni scrive un lungo post: “2020: l’anno delle gioie e dei dolori, della paura e del coraggio, delle conquiste e delle perdite. L’anno dell’ansia costante, della gratitudine per le piccole cose, della felicita’ inaspettata. L’anno che mi ha fatto perdere la mia amata nonna ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Glidei vip per salutare il 2020 e augurare un buonNon soloma ancheper salutare il 2020. Da Leonardo Pieraccioni, Emma Marrone a Paolo Sorrentino. Da Vasco Rossi a Chiara Ferragni. “Spero davvero che in questopossa farvi sentire tutto ciò che ho conservato in questi mesi, da sopra un palco”, è questo l’o di Mahmood. E Alessandro Cattelan scrive: “Anche dentro un anno così strano, ripensandoci, qualche bel momento lo si trova”. Mentre Chiara Ferragni scrive un lungo post: “2020: l’anno delle gioie e dei dolori, della paura e del coraggio, delle conquiste e delle perdite. L’anno dell’ansia costante, della gratitudine per le piccole cose, della felicita’ inaspettata. L’anno che mi ha fatto perdere la mia amata nonna ...

