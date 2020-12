Capitale della cultura 2022, Bari e Taranto lanciano la sfida finale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Bari - La sfida è ormai prossima, il dossier già pronto. La città di Bari presenterà il 14 e il 15 gennaio alla giuria istituita presso il ministero per i Beni e le Attività culturali, il dossier ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 31 dicembre 2020)- Laè ormai prossima, il dossier già pronto. La città dipresenterà il 14 e il 15 gennaio alla giuria istituita presso il ministero per i Beni e le Attivitàli, il dossier ...

vaticannews_it : #28dicembre #Natale Dipendenti vaticani e volontari di Sant' Egidio in visita alle famiglie più povere della Capit… - Damianodanny1 : maxi-tesoro delle 'ndrine al porte della Capitale processo per acquisizione da parte dello Stato immenso patrimonio… - AThelemis : @ardigiorgio @s_margiotta Quando dice un frecciarossa intende uno. Se non erro, per Matera 'capitale della cultura'… - GiordanoSegato : L’anno scorso mi svegliavo in un letto sotto ai binari della stazione di una capitale dopo una serata ridicola in u… - MauroVittorio4 : @AnnalisaChirico Sotto c' è un bel business. Frase di Buzzi a Carminati: rendono più i migranti della droga(mafia capitale). -