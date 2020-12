Caos a San Silvestro, si rompe tubatura: gran parte di Lecce senza acqua (Di giovedì 31 dicembre 2020) Lecce - Fine d'anno con un disagio in più a Lecce, dove in molte zone del centro manca l'acqua dal primo pomeriggio per la rottura improvvisa di una conduttura della rete idrica. Acquedotto Pugliese ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 31 dicembre 2020)- Fine d'anno con un disagio in più a, dove in molte zone del centro manca l'dal primo pomeriggio per la rottura improvvisa di una conduttura della rete idrica. Acquedotto Pugliese ...

LaGazzettaWeb : Caos a San Silvestro, si rompe tubatura: gran parte di Lecce senza acqua - SandyLombardia : @Leonida25818070 @_caos_calmo_ @EeElena60 @FrancescaCphoto @pandadaria @dispera65 @rosa_teta_69 @SorellaBaderla… - Caos_Ordinato : A quanto pare il Ministro Lamorgese e il suo magic team per la notte di San Silvestro ha predisposto anche il contr… - fabius10scudi : @SurrexitVere @Marc0Lab @thewaterflea Fattostà che erano tutte persone umili e nessun laureato in teologia a Gottin… - _caos_calmo_ : @Vibes_San Ma anche no.... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Caos San Caos a San Silvestro, si rompe tubatura: gran parte di Lecce senza acqua La Gazzetta del Mezzogiorno Caos a San Silvestro, si rompe tubatura: gran parte di Lecce senza acqua

LECCE - Fine d’anno con un disagio in più a Lecce, dove in molte zone del centro manca l’acqua dal primo pomeriggio per la rottura improvvisa di una conduttura della rete idrica. Acquedotto Pugliese h ...

Le serie TV da vedere su Sky Atlantic e FOX – programmazione aggiornata a gennaio 2021

Ecco tutte le serie TV in programmazione su Sky Atlantic e FOX a gennaio 2021. Tra le altre anche la nuova stagione di The Good Doctor.

LECCE - Fine d’anno con un disagio in più a Lecce, dove in molte zone del centro manca l’acqua dal primo pomeriggio per la rottura improvvisa di una conduttura della rete idrica. Acquedotto Pugliese h ...Ecco tutte le serie TV in programmazione su Sky Atlantic e FOX a gennaio 2021. Tra le altre anche la nuova stagione di The Good Doctor.