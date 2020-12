Cannavaro pensa al ritorno in Italia | “in Cina situazione difficile”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Fabioè dal 2017 l’allenatore dello Guangzhou, adesso l’obiettivo è quello di tornare in Europa, meglio in. Le possibilità non mancano, il campione del Mondo si è messo in mostra come un buon tecnico e le offerte di certo non mancano. L’ex Juventus ha svelato alcuni retroscena in una diretta Instagram con l’attore Salvatore Esposito: “Sto bene inma la miaqui non è semplice. Il mio obiettivo è tornare in Europa, anche se non so ancora né quando né dove o come. In questi anni ho ricevuto tante richieste ma le ho sempre tenute per me. So che il mio futuro sarà in Europa, anche perché voglio vedere se capisco qualcosa”. Ladel Coronavirus: “Qui infacciamo la vera quarantena mentre intra quarantena fiduciaria e ...