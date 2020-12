Campania, oggi in zona rossa: quando torneremo in zona gialla. Il calendario (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Campania, come il resto d’Italia, torna in zona rossa fino al 3 gennaio. Ci sarà poi una breve parentesi da zona arancione il 4 gennaio e infine ultima fase da zona rossa per il 5 e il 6 gennaio. Soltanto dal 7 tornerà in vigore la suddivisione delle regioni in fasce diverse di rischio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 31 dicembre 2020) La, come il resto d’Italia, torna infino al 3 gennaio. Ci sarà poi una breve parentesi daarancione il 4 gennaio e infine ultima fase daper il 5 e il 6 gennaio. Soltanto dal 7 tornerà in vigore la suddivisione delle regioni in fasce diverse di rischio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

