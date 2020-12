Campania, l’ultimo bollettino del 2020: crescono i contagi ma sale anche il numero dei test (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna a salire il numero dei nuovi positivi al Covid in Campania (oggi 1544, ieri 930) ma è un dato frutto anche del netto aumento dei tamponi effettuati (oggi 19mila, ieri 12mila). Sono invece 32 (ieri 47) i nuovi decessi comunicati, 10 avvenuti nelle ultime 48 ore e 22 in precedenza ma registrati ieri. Questo l’ultimo bollettino del 2020 diramato dall’ufficio di crisi della Regione Campania: Positivi del giorno: 1.554 di cui: Asintomatici: 1.470 Sintomatici: 84Tamponi del giorno: 19.003 Totale positivi: 189.673 Totale tamponi: 2.035.364 ?Deceduti: 32 (*) Totale deceduti: 2.844 Guariti: 1.878 Totale guariti: 109.574 * 10 deceduti nelle ultime 48 ore e 22 deceduti in precedenza ma registrati? ieri? ?Report posti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna a salire ildei nuovi positivi al Covid in(oggi 1544, ieri 930) ma è un dato fruttodel netto aumento dei tamponi effettuati (oggi 19mila, ieri 12mila). Sono invece 32 (ieri 47) i nuovi decessi comunicati, 10 avvenuti nelle ultime 48 ore e 22 in precedenza ma registrati ieri. Questodeldiramato dall’ufficio di crisi della Regione: Positivi del giorno: 1.554 di cui: Asintomatici: 1.470 Sintomatici: 84Tamponi del giorno: 19.003 Totale positivi: 189.673 Totale tamponi: 2.035.364 ?Deceduti: 32 (*) Totale deceduti: 2.844 Guariti: 1.878 Totale guariti: 109.574 * 10 deceduti nelle ultime 48 ore e 22 deceduti in precedenza ma registrati? ieri? ?Report posti ...

