“Camion con le bare una fake news”, Angeloni querela consigliera leghista (Di giovedì 31 dicembre 2020) Detto, fatto. L’assessore del Comune di Bergamo Giacomo Angeloni ha formalmente sporto querela contro Eleonora Leoncini, consigliera leghista in un comune della Toscana e responsabile del Carroccio nel Chianti, che ha definito “una fake news” le immagini dei Camion dell’Esercito che trasportavano le bare in altre regioni per la cremazione. Angeloni si è recato giovedì mattina (31 dicembre) dai carabinieri in via Novelli, autorizzato a procedere dopo una delibera della Giunta comunale. “Un atto doveroso”, lo definisce Angeloni. L’infelice dichiarazione della consigliera durante una seduta online del consiglio comunale di San Casciano, dove è in carica. Rispondendo a una collega, Leoncini ha dichiarato: ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Detto, fatto. L’assessore del Comune di Bergamo Giacomoha formalmente sportocontro Eleonora Leoncini,in un comune della Toscana e responsabile del Carroccio nel Chianti, che ha definito “una” le immagini deidell’Esercito che trasportavano lein altre regioni per la cremazione.si è recato giovedì mattina (31 dicembre) dai carabinieri in via Novelli, autorizzato a procedere dopo una delibera della Giunta comunale. “Un atto doveroso”, lo definisce. L’infelice dichiarazione delladurante una seduta online del consiglio comunale di San Casciano, dove è in carica. Rispondendo a una collega, Leoncini ha dichiarato: ...

L'incubo di Davide Cassani. Il racconto del ct della nazionale azzurra di ciclismo. Le dichiarazioni e il pensiero alla soglia dei 60 anni.

Stanno circolando in rete video in cui si mette in dubbio la veridicità del trasporto dei vaccini Pfizer-BioNTech. Ovviamente non c'è nulla di vero ...

