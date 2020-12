Cambiano i test per la definizione dei nuovi casi di coronavirus (Di giovedì 31 dicembre 2020) Francesca Galici Col nuovo anno ci saranno alcuni cambiamenti nei protocolli di definizione dei nuovi casi di coronavirus: lo annuncia Gianni Rezza Il nuovo anno comincerà nel segno della pandemia ma con una speranza in più, quella del vaccino che entro la fine del 2021 potrebbe portare alla tanto agognata immunità di gregge. Entro pochi giorni ci potrebbero essere alcune novità anche dal punto di vista diagnostico, che potrebbe portare a nuovi standard per la definizione di un caso. Lo annuncia Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, a margine dell'ultimo report di analisi dell'epidemia, il 33esimo da quanto è iniziato l'incubo del coronavirus. "In questi giorni stiamo lavorando su una circolare che modifica la ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Francesca Galici Col nuovo anno ci saranno alcuni cambiamenti nei protocolli dideidi: lo annuncia Gianni Rezza Il nuovo anno comincerà nel segno della pandemia ma con una speranza in più, quella del vaccino che entro la fine del 2021 potrebbe portare alla tanto agognata immunità di gregge. Entro pochi giorni ci potrebbero essere alcune novità anche dal punto di vista diagnostico, che potrebbe portare astandard per ladi un caso. Lo annuncia Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, a margine dell'ultimo report di analisi dell'epidemia, il 33esimo da quanto è iniziato l'incubo del. "In questi giorni stiamo lavorando su una circolare che modifica la ...

Ultime Notizie dalla rete : Cambiano test Cambiano i test per la definizione dei nuovi casi di coronavirus il Giornale Test, si cambia. Tecnici al lavoro su novità nello screening del Covid

Situazione della pandemia dominata dalla "incertezza". Rt risale a 0,93, in 3 Regioni è sopra 1. Iss: "Non mollare". Più aulico Locatelli: "Primi raggi dopo la notte buia" ...

