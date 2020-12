Calendario Serie A calcio: sei giornate a gennaio, più la Coppa Italia. Se la salute dei calciatori non conta nulla (Di giovedì 31 dicembre 2020) Una breve pausa per ricaricare le batterie e, dopo le scorpacciate di Natale e Capodanno, la Serie A riaprirà i battenti. Il massimo campionato di calcio Italiano riprende la sua corsa, ma lo farà in maniera traumatica, con un gennaio 2021 che stresserà davvero le venti squadre impegnate nella rincorsa allo scudetto. Il Calendario dei prossimi 30 giorni sarà infatti parecchio impegnativo per le partecipanti al nostro campionato. Partendo dalla prossima domenica verranno disputate ben sei giornate in soli ventotto giorni, con le prime tre tornate in rapida successione dal 3 al 10 gennaio. Il tour de force non si concluderà però nella prima decade del primo mese dell’anno: nelle due settimane successive si scenderà in campo anche per gli ottavi di finale di ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020) Una breve pausa per ricaricare le batterie e, dopo le scorpacciate di Natale e Capodanno, laA riaprirà i battenti. Il massimo campionato dino riprende la sua corsa, ma lo farà in maniera traumatica, con un2021 che stresserà davvero le venti squadre impegnate nella rincorsa allo scudetto. Ildei prossimi 30 giorni sarà infatti parecchio impegnativo per le partecipanti al nostro campionato. Partendo dalla prossima domenica verranno disputate ben seiin soli ventotto giorni, con le prime tre tornate in rapida successione dal 3 al 10. Il tour de force non si concluderà però nella prima decade del primo mese dell’anno: nelle due settimane successive si scenderà in campo anche per gli ottavi di finale di ...

Dramma lavoro a Napoli, il calendario degli operai Whirlpool: «Ci hanno spogliati della nostra dignità»

Si sono messi a nudo i lavoratori della Whirlpool di Napoli che questo pomeriggio hanno presentato il loro calendario: “sulla nostra pelle”. Una serie di fotografie scattate in ...

