Calciomercato, Spagna: solo neo acquisti britannici saranno extracomunitari (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo aver raggiunto l’accordo tra Regno Unito e Unione Europea sulla Brexit, il campionato di calcio spagnolo ha iniziato a muoversi. Infatti, è stato raggiunto l’accordo anche tra la Liga, la Federcalcio spagnola (RFEF) e l’assocalciatori iberica (AFE) per regolarizzare i giocatori britannici che giocano in Spagna. Stando a quanto riporta AS, i calciatori già tesserati per la stagione 2020/2021 non occuperanno una posizione da extracomunitario, mentre lo saranno tutti quelli che arriveranno in Spagna dal 1 gennaio 2021. Nello specifico, ad esempio, Kieran Trippier dell’Atletico Madrid e Gareth Bale, sotto contratto con il Real Madrid fino al 2022 ma in prestito al Tottenham, potranno continuare a occupare una posizione da comunitario. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo aver raggiunto l’accordo tra Regno Unito e Unione Europea sulla Brexit, il campionato di calcio spagnolo ha iniziato a muoversi. Infatti, è stato raggiunto l’accordo anche tra la Liga, la Federcalcio spagnola (RFEF) e l’assocalciatori iberica (AFE) per regolarizzare i giocatoriche giocano in. Stando a quanto riporta AS, i calciatori già tesserati per la stagione 2020/2021 non occuperanno una posizione dao, mentre lotutti quelli che arriveranno indal 1 gennaio 2021. Nello specifico, ad esempio, Kieran Trippier dell’Atletico Madrid e Gareth Bale, sotto contratto con il Real Madrid fino al 2022 ma in prestito al Tottenham, potranno continuare a occupare una posizione da comunitario. SportFace.

