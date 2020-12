Calciomercato, Rovella in bianconero: ecco il colpo “alla Juventus” (Di giovedì 31 dicembre 2020) È una Juventus che passerà un Capodanno da detronizzata. Almeno attualmente. La compagine bianconera di Andrea Pirlo occupa un insolito sesto posto in classifica e l’ambiente, dopo i fasti del passato in Serie A, sembra perdere progressivamente la pazienza con il corso sportivo che sta governando la stagione sportiva in corso di svolgimento. I piemontesi, se vorranno invertire un trend non positivo, dovranno entrare in scivolata sulle prossime sessioni di Calciomercato. Obiettivo: costruire, nuovamente, una formazione in grado di tiranneggiare in massima serie. Per l’estate, Fabio Paratici avrebbe già bloccato Nicolò Rovella, giovane centrocampista del Genoa che ha destato, in tutti, un’ottima impressione. La trattativa di Calciomercato Rovella-Juventus 574 minuti in stagione tra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) È unache passerà un Capodanno da detronizzata. Almeno attualmente. La compagine bianconera di Andrea Pirlo occupa un insolito sesto posto in classifica e l’ambiente, dopo i fasti del passato in Serie A, sembra perdere progressivamente la pazienza con il corso sportivo che sta governando la stagione sportiva in corso di svolgimento. I piemontesi, se vorranno invertire un trend non positivo, dovranno entrare in scivolata sulle prossime sessioni di. Obiettivo: costruire, nuovamente, una formazione in grado di tiranneggiare in massima serie. Per l’estate, Fabio Paratici avrebbe già bloccato Nicolò, giovane centrocampista del Genoa che ha destato, in tutti, un’ottima impressione. La trattativa di574 minuti in stagione tra ...

Gazzetta_it : Colpo Juve: preso Rovella per 10 milioni, resterà al Genoa in prestito - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, #Rovella sempre più vicino: le ultime - Fantacalcio : Juventus, trattativa chiusa per Rovella: le cifre - SimoneAvsim : Che senso ha spendere 10 milioni per un giovane in scadenza come #Rovella dopo aver relegato Fagioli in U23? Che se… - ProfidiAndrea : ?? @Gazzetta_it: 'La #Juve chiude un affare da €15m: attese le firme' ???? 'Si tratta di Nicolò #Rovella, gioiellino c… -