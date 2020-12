Calciomercato Roma: un terzino destro tra gli obiettivi (Di giovedì 31 dicembre 2020) I giudizi della società giallorossa su Rick Karsdorp e Bruno Peres sono cambiati in corsa così come quelli dei tifosi. L’olandese infatti ha mostrato nelle ultime partite le sue doti, corsa e qualità, e il brasiliano si è speso molto per la propria squadra. Nonostante questo però la Roma continua a cercare un terzino destro. Karsdorp: la “locomotiva” giallorossa In estate Karsdorp è stato vicino alla cessione, prima all’Atalanta e poi al Genoa, ma entrambi i trasferimenti sono saltati per alcune divergenze tra club e procuratori. Successivamente il terzino ha avuto un colloquio con Fonseca, che lo ha tranquillizzato, ribadendo come per lui tutti partano alla pari. Con questa sicurezza Karsdorp ha lavorato duramente, perdendo anche 7 kg, e si è guadagnato un posto da titolare non solo in campo ma anche nel cuore ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020) I giudizi della società giallorossa su Rick Karsdorp e Bruno Peres sono cambiati in corsa così come quelli dei tifosi. L’olandese infatti ha mostrato nelle ultime partite le sue doti, corsa e qualità, e il brasiliano si è speso molto per la propria squadra. Nonostante questo però lacontinua a cercare un. Karsdorp: la “locomotiva” giallorossa In estate Karsdorp è stato vicino alla cessione, prima all’Atalanta e poi al Genoa, ma entrambi i trasferimenti sono saltati per alcune divergenze tra club e procuratori. Successivamente ilha avuto un colloquio con Fonseca, che lo ha tranquillizzato, ribadendo come per lui tutti partano alla pari. Con questa sicurezza Karsdorp ha lavorato duramente, perdendo anche 7 kg, e si è guadagnato un posto da titolare non solo in campo ma anche nel cuore ...

