(Di giovedì 31 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- Come riportato da Tuttosport, ilpensa a due profili per il centrocampo: ecco chi sono Pianeta

DiMarzio : #Calciomercato | La volontà del #Milan è chiara: #Krunic a gennaio non si muove - sportli26181512 : Marchisio: 'Nel Milan rivedo la prima Juve di Conte, Inter la più attrezzata per lo scudetto. E sulla Juve...': L'e… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Obiettivo centrocampista: avanzano due nomi - Milannews24_com : Calciomercato Milan: Simakan sempre più vicino ai rossoneri - Milannews24_com : Calciomercato Milan, gli aggiornamenti di giornata sulle trattative -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Sport Fanpage

Ma il compito più complicato è per Pioli visto che il Milan ritrova l’amato ex Pippo Inzaghi col suo Benevento che in un mese ha fatto 12 punti in sette gare fermando Juve e Lazio. Alle spalle delle m ...ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN - Come riportato da Tuttosport, il Milan pensa a due profili per il centrocampo: ecco chi sono ...